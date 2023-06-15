Псковичей приглашают принять участие в интеллектуальном соревновании «Лики города»

21:53, 15 июня 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр объявил набор команд для участия в третьих городских соревнованиях по интеллектуальному ориентированию «Лики города», приуроченных ко Дню памяти и скорби – 22 июня.

Мероприятие пройдёт 25 июня с 12:00 до 17:00.

Приглашаются жители и гости города в возрасте с 14 до 35 лет, в командах может участвовать от двух до семи человек. На каждой станции участникам необходимо справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку маршрута. Способ передвижения между точками команды выбирают самостоятельно: это может быть автомобиль, автобус или пеший ход.

Лучшие семь команд на финише будут награждены памятными призами и грамотами организаторов и спонсоров конкурса.

Участие бесплатное. Заявки можно оставить здесь.