Автомобиль горел в Струго-Красненском районе

22:28, 15 июня 2023, ПАИ

В Струго-Красненском районе, в деревне Катежно на улице Ветеранов, произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки двигателя.

Обстоятельства произошедшего выясняются.