Автомобиль горел в Струго-Красненском районе
В Струго-Красненском районе, в деревне Катежно на улице Ветеранов, произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки двигателя.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 июня 2023
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов награждён почётной грамотой регионального парламента
15 июня 2023
Второе место заняли пограничники Псковской области на чемпионате органов ФСР России в СЗФО