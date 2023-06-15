Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов награждён почётной грамотой регионального парламента

22:28, 15 июня 2023, ПАИ

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян вручил почётную грамоту руководителю регионального профобъединения Игорю Иванову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Ранее на минувшей сессии депутаты единогласно поддержали решение о награждении почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов председателя областного совета профсоюзов Игоря Иванова за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.

«Мы всем коллективом благодарны за такую высокую оценку, мы работаем вместе, и это общая заслуга. Будем и в дальнейшем работать на высокий результат», – выразил слова благодарности лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.