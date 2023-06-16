Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках торжественно открыли «Добро.Центр»

В Великих Луках торжественно открыли «Добро.Центр», сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Руководителем команды первого в регионе "Добро.Центра" стала Настасья Шахтёрова. Поздравить "Добро.Центр" с открытием на базе Великолукской центральной библиотеки 15 июня пришли волонтёры и почётные гости.

С напутственными словами выступили депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев, председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева, руководитель великолукского отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко и другие.

Для всех участников мероприятия была подготовлена информационная программа для знакомства с разными видами волонтёрства, а также о работе Центра добровольчества города Великие Луки.

Верным волонтёрам центра на празднике были вручены благодарности за добрые дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 июня 2023

Даты проведения праздников выпускников сообщили в районах области

16 июня 2023

Водитель трактора пострадал в результате ДТП в Себежском районе
15 июня 2023

В Великих Луках торжественно открыли «Добро.Центр»
15 июня 2023

Фонд капремонта возьмётся за ремонт дома на улице Юбилейной в Пскове
15 июня 2023

ВИДЕО. Марафон в поддержку участников СВО прошёл в Псковской области
15 июня 2023

Автомобиль горел в Струго-Красненском районе
15 июня 2023

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов награждён почётной грамотой регионального парламента
15 июня 2023

Псковичей приглашают принять участие в интеллектуальном соревновании «Лики города»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...