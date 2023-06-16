В Великих Луках торжественно открыли «Добро.Центр»
В Великих Луках торжественно открыли «Добро.Центр», сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
Руководителем команды первого в регионе "Добро.Центра" стала Настасья Шахтёрова. Поздравить "Добро.Центр" с открытием на базе Великолукской центральной библиотеки 15 июня пришли волонтёры и почётные гости.
С напутственными словами выступили депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев, председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева, руководитель великолукского отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко и другие.
Для всех участников мероприятия была подготовлена информационная программа для знакомства с разными видами волонтёрства, а также о работе Центра добровольчества города Великие Луки.
Верным волонтёрам центра на празднике были вручены благодарности за добрые дела.
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов награждён почётной грамотой регионального парламента