Фонд капремонта возьмётся за ремонт дома на улице Юбилейной в Пскове
Фонд капитального ремонта разработал проект для комплексного решения проблемного вопроса с фасадом дома № 32 на улице Юбилейной – демонтаж облицовочного кирпича и устройство нового навесного фасада. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
За последние три дня деформация фасада со стороны двора усилилась. Обеспокоенные жители обратились в МЧС России. На месте по рекомендации представителей МЧС России с привлечением экспертной организации приняли решение ограничить доступ граждан к опасному участку. Для этого уже сегодня здесь поставят ограждение.
Необходимо также оперативно провести противоаварийные работы, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало.
Для глобального решения вопроса нужен ремонт. Фондом капитального ремонта дом включён в план на 2024–2026 годы.
«Понятно, что столько ждать нет возможности. Поэтому сейчас ищем источник финансирования. О сроках ремонта сообщу дополнительно», – отметил Борис Елкин.
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