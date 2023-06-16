Фонд капремонта возьмётся за ремонт дома на улице Юбилейной в Пскове

23:11, 15 июня 2023, ПАИ

Фонд капитального ремонта разработал проект для комплексного решения проблемного вопроса с фасадом дома № 32 на улице Юбилейной – демонтаж облицовочного кирпича и устройство нового навесного фасада. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

За последние три дня деформация фасада со стороны двора усилилась. Обеспокоенные жители обратились в МЧС России. На месте по рекомендации представителей МЧС России с привлечением экспертной организации приняли решение ограничить доступ граждан к опасному участку. Для этого уже сегодня здесь поставят ограждение.

Необходимо также оперативно провести противоаварийные работы, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало.

Для глобального решения вопроса нужен ремонт. Фондом капитального ремонта дом включён в план на 2024–2026 годы.

«Понятно, что столько ждать нет возможности. Поэтому сейчас ищем источник финансирования. О сроках ремонта сообщу дополнительно», – отметил Борис Елкин.