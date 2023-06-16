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Общество

Даты проведения праздников выпускников сообщили в районах области

Даты проведения праздников выпускников школ в районах Псковской области назвали в отделах образования.

У одиннадцатиклассников Новоржевской средней школы, а также у девятиклассников Выборской средней и Дубровской основной школ выпускные вечера состоятся 23 июня, у выпускников девятых классов Новоржевской школы – 28 июня. Аналогичные даты выпускных назначены в Пушкинских Горах.

В Дедовичском, Красногородском, Опочецком и Струго-Красненском районах выпускные вечера для 11-х классов состоятся 23 июня, а для девятых классов – 30 июня.

В Островском и Великолукском районах даты проведения торжественных мероприятий назначены на 23 и 24 июня.

В Гдове выпускные 24 июня пройдут для 11-х класса, а 2 июля – для девятых классов. В Плюсском районе – 24 и 30 июня, в Бежаницком – 24 июня и 3 июля.

В Новосокольниках 11-е классы получат свои аттестаты 23 июня.

Самое большое количество дней отведено на выпускные вечера в Себеже: 23, 26, 27, 28, 29 и 30 июня.

В Великих Луках 4 июля планируется проведение традиционного праздника всех выпускников «Бригантина».

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