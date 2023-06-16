Женщину с провалами в памяти разыскивают в Псковской области

07:46, 16 июня 2023, ПАИ

84-летнюю пенсионерку, имеющую проблемы с памятью, разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Женщина проживает в Стругах Красных. С 12 июня ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Предположительно на пропавшей был бежевый берет, с собой трость.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Пскову по номеру 59-63-22, либо по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52, либо позвонив по номеру 112.