Псковичей предупреждают о возможном отключении водоснабжения
16 июня в связи с ремонтным работами возможно временное отключение водоснабжения на двух улицах города, сообщили в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Отключения могут коснуться домов на улице Инженерной и Октябрьском проспекте.
В частности, без воды могут остаться жители домов № 31 и 33 на Октябрьском проспект и домов № 13в, 15 и 17 на улице Инженерной.
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16 июня 2023
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