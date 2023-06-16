Псковичей предупреждают о возможном отключении водоснабжения

08:40, 16 июня 2023, ПАИ

16 июня в связи с ремонтным работами возможно временное отключение водоснабжения на двух улицах города, сообщили в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отключения могут коснуться домов на улице Инженерной и Октябрьском проспекте.

В частности, без воды могут остаться жители домов № 31 и 33 на Октябрьском проспект и домов № 13в, 15 и 17 на улице Инженерной.



