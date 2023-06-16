Особенности реализации нового курса «Основы российской государственности» изучают преподаватели ПсковГУ

09:27, 16 июня 2023, ПАИ

Десять преподавателей Псковского государственного университета проходят обучение для реализации в вузе нового курса «Основы российской государственности». Онлайн-занятия проходят на платформе СДО Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а очное обучение – на базе экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В течение месяца преподаватели ПсковГУ будут изучать современную теорию по разделам курса, обширную практическую часть по проектированию структуры лекций и семинарских занятий, а также их методическое сопровождение.

Напомним, с 1 сентября 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина во всех вуза страны вводится новый курс «Основы российской государственности», который предназначен для студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета всех форм обучения. Курс направлен на формирование развитого чувства гражданственности и патриотизма.