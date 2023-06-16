До 30 градусов тепла прогнозируют сегодня в Пскове
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 16 июня, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Ветер восточных направлений, слабый. Температура в регионе днём – от +26 до +31 градуса, ночью – от +6 до +11 градусов.
В Пскове температура днём – от +28 до +30 градусов, ночью – от +9 до +11 градусов.
В Великих Луках температура днём – от +28 до +30 градусов, ночью – от +10 до +12 градусов.
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16 июня 2023
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