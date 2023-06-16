Парк у реки Милевки в Пскове обретает новый вид

09:39, 16 июня 2023, ПАИ

Парк у реки Милевки на Запсковье обретает новый вид. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Уже видны очертания будущих дорожек и зон отдыха. Здесь их будет несколько на самые разные запросы: для молодёжи и людей постарше, для прогулок с детьми и занятий спортом. И даже для совместного празднования Нового года вокруг ели, которую посадим в центре, – отметил глава города. – Каким быть этому парку, решали вместе с жителями. Получился такой народный проект, очень интересный с точки зрения урбанистики. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

Территория парка занимает 13 тысяч квадратных метров. «Постарались сохранить её ландшафт. Надеюсь, это место станет украшением нашего города и новой точкой притяжения горожан и туристов», – заключил Борис Елкин.