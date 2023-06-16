Псковские полицейские соревновались в преодолении полосы препятствий со стрельбой

10:00, 16 июня 2023, ПАИ

Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой среди сотрудников органов внутренних дел прошли в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в состязании приняли участие 12 команд из подразделений и территориальных органов УМВД России по Псковской области.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше. Участникам предстояло преодолеть целый ряд специально предусмотренных элементов: «стена», «лабиринт», «разрушенный мост» и другие, а также поразить мишени из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

Подобные дистанции требуют от участника выносливости и хорошей физической подготовки: спортсмен должен преодолеть препятствия с ускорением, а также точно поразить пять мишеней.

В командном зачёте победила команда МО МВД России «Невельский», второе место у команды УМВД России по городу Пскову, а третье место завоевали сотрудники УРЛС-ЦПП УМВД России по Псковской области.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет лидером стал Иван Старский, серебро завоевал Андрей Ефимов, бронзу – Константин Лобанов.

В возрастной категории старше 35 лет победу одержал Евгений Пыжов, второе место занял Михаил Харитонов, третье – Артём Петров.

Теперь победители в личном первенстве отправятся на межрегиональные соревнования в Казань.