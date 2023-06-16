Скончалась бывший декан филфака ПсковГУ Людмила Холод

10:17, 16 июня 2023, ПАИ

Сегодня ночью ушла из жизни декан филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) с 1984 по 2008 год Людмила Холод. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

«Величина, эпоха, человек-легенда, отдавшая любимому факультету почти четверть века, – подчеркнули в вузе. – От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами».

Людмила Холод в 1963 году окончила историко-филологический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова по специальности «учитель истории». В 1971 году завершила обучение в аспирантуре ЛГПИ имени А. И. Герцена и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность органов Советской власти на временно оккупированной врагом территории Северо-Западных областей РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)». С 1963 года работала в Псковском государственном педагогическом институте, с 1984 по 2008 годы являлась деканом филологического факультета.