В кол-центр Псковской поликлиники требуются сотрудники

10:48, 16 июня 2023, ПАИ

В кол-центр Псковской городской поликлиники требуются сотрудники. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

В круг обязанностей сотрудника кол-центра входит приём звонков от граждан, маршрутизация вызовов, отчётность. Предполагается обучение.

Есть возможность трудоустройства на полставки. Принимаются к рассмотрению кандидаты с опытом или без опыта работы, в том числе студенты.

Получить дополнительную информацию можно по почте pskgp3@zdrav.pskov.ru, а также по телефону в отделе кадров: (8112) 53-44-83.