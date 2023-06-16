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Общество

Около 3000 работ поступило на фотофестиваль «Цвет белой стены» в Пскове

Около 3000 фотографий поступило на X Международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены», который пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова с 21 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

Фото организаторов фестиваля

Помимо псковских авторов, заявки на участие в фестивале подали фотографы из разных уголков России, таких как Вологда, Санкт-Петербург, Тюмень, Москва и Московская область, Норильск. Уже известно, что участниками фестиваля станут фотохудожники из Белоруссии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

Самым популярным направлением стало «сохранение традиций, ремесло, созидательный труд, творчество». Более 70 % работ поступило именно на эту тематику.

На данный момент команда юбилейного фестиваля тщательно работает над отбором материала для создания итоговой мультимедийной фотовыставки, которая не только даст возможность новым авторам продемонстрировать свои таланты, но и соберёт лучшие кадры мастеров фотодела за прошедшие десять лет.

Посетить один из самых масштабных псковских фотофестивалей «Цвет белой стены» сможет любой желающий. По традиции он пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова 21-23 июля 2023 года.

Напомним, что проект «X Юбилейный международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены» благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» стал победителем в первом конкурсе на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив.

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