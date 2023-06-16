Участки улиц Труда и Звёздной закроют в Пскове с 19 июня

10:38, 16 июня 2023, ПАИ

Участки улиц Труда и Звёздной закроют для движения транспорта в Пскове с 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, участок проезда между многоквартирными жилыми домами № 2 и 10 на улице Звёздной закроют для движения транспорта с 19 июня по 3 июля в связи с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

Кроме того, 19 июня начнётся ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Звёздной до улицы Инженерной, в связи с чем на этом участке будет ограничено движение транспорта. Перекрывать дорогу будут по полосам.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.