Участки улиц Труда и Звёздной закроют в Пскове с 19 июня
Участки улиц Труда и Звёздной закроют для движения транспорта в Пскове с 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Так, участок проезда между многоквартирными жилыми домами № 2 и 10 на улице Звёздной закроют для движения транспорта с 19 июня по 3 июля в связи с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения.
Кроме того, 19 июня начнётся ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Звёздной до улицы Инженерной, в связи с чем на этом участке будет ограничено движение транспорта. Перекрывать дорогу будут по полосам.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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