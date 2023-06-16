Печорский хор «ЛаккиЛайк» выступил на Красной площади
Эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печор представил Псковскую область на концерте на Красной площади в День России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.
Артисты исполнили песню «Седьмой лепесток». Право выступать на главной плошади России «ЛаккиЛайк» получил за участие в конкурсе «Битва хоров» проекта «Большая перемена», выйдя в полуфинал.
«В состав эстрадного хора входят дети из разных городских школ. Репертуар коллектива очень обширен – от классики до современных хитов», – заключили в комитете.
16 июня 2023
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