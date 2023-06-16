В Великолукском районе выявили бешеную енотовидную собаку
Бешенство у енотовидной собаки обнаружили в Великолукском районе 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской облветлаборатории.
«15.06.2023 года специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики ГБУ «Псковская облветлаборатория» у енотовидной собаки диагностировали бешенство», — написали в ветеринарной лаборатории.
Также специалисты отметили, что это 8 случай бешенства с начала 2023 года. Из них 3 случая было зарегистрировано у домашних животных и 5 случаев у диких животных.
Ранее сообщалось, что в Бежаницах введен карантин по бешенству из-за домашней кошки.
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16 июня 2023
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