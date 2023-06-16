В Великолукском районе выявили бешеную енотовидную собаку

11:57, 16 июня 2023, ПАИ

Бешенство у енотовидной собаки обнаружили в Великолукском районе 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской облветлаборатории.

«15.06.2023 года специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики ГБУ «Псковская облветлаборатория» у енотовидной собаки диагностировали бешенство», — написали в ветеринарной лаборатории.

Также специалисты отметили, что это 8 случай бешенства с начала 2023 года. Из них 3 случая было зарегистрировано у домашних животных и 5 случаев у диких животных.

Ранее сообщалось, что в Бежаницах введен карантин по бешенству из-за домашней кошки.