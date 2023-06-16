Предприниматели и самозанятые псковичи могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках

12:20, 16 июня 2023, ПАИ

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова продолжает приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Субсидии предоставляются на оплату аренды выставочно-ярмарочных площадей, регистрационного сбора, аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Приём заявок продлится до 30 ноября по адресу: Псков, улица Ленина, 3, 1-й этаж. Телефоны: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.

Целью предоставления субсидий является оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам в продвижении производимых ими товаров, связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности на рынки России и иностранных государств.

С подробной информацией и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.