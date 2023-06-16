Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Золотые звёзды возвращаются на купол церкви в Псково-Печерском монастыре

Реставраторы заканчивают работу над куполом церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На конструкцию купола возвращаются золотые звёзды. Часть из них отреставрирована, утраченные воссозданы заново. Звёзды покрыты сусальным золотом, отметили реставраторы.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 год) – один из сложнейших объектов Псково-Печерского монастыря.

В настоящее время выполнено укрепление фундаментов старинных подклетов, на которых построена церковь. Продолжается реставрация самого здания.

Церковь реставрируется по проекту, утверждённому в 2002 году.

Осуществляется авторский надзор за ходом работ, добавили в организации.

Версия для печати













16 июня 2023

Новый автомобиль поступил для медиков Новоржевского поста
16 июня 2023

Сад Памяти благоустраивают в Бежаницах
16 июня 2023

В эфир вышел 117-й выпуск «Псковского телеграма»
16 июня 2023

17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ
16 июня 2023

Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
16 июня 2023

Запуск национальной платформы киберзащиты анонсировал Сбер
16 июня 2023

Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году
16 июня 2023

В трёх районах Псковской области идут дорожные работы в рамках адресной программы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...