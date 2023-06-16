Золотые звёзды возвращаются на купол церкви в Псково-Печерском монастыре

18:11, 16 июня 2023, ПАИ

Реставраторы заканчивают работу над куполом церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На конструкцию купола возвращаются золотые звёзды. Часть из них отреставрирована, утраченные воссозданы заново. Звёзды покрыты сусальным золотом, отметили реставраторы.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 год) – один из сложнейших объектов Псково-Печерского монастыря.

В настоящее время выполнено укрепление фундаментов старинных подклетов, на которых построена церковь. Продолжается реставрация самого здания.

Церковь реставрируется по проекту, утверждённому в 2002 году.

Осуществляется авторский надзор за ходом работ, добавили в организации.