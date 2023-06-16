Остановку «Летний сад» временно перенесут в Пскове

12:32, 16 июня 2023, ПАИ

Автобусную остановку «Летний сад» временно перенесут в Пскове 17 и 18 июня. Изменения связаны с проведением укладки выравнивающего слоя асфальта на участке Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гражданской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 17 июня ремонт проведут на правой половине дороги (при движении из центра), в связи с чем будет перекрыт выезд с улицы Кузнецкой со стороны кинотеатра «Победа». В качестве объезда псковичи могут использовать улицы Спортивную и Гражданскую. Также перекроют заезд на улицу Свердлова. Объехать этот участок можно по улице Гоголя. Автобусную остановку «Летний сад» перенесут к дому № 15 на Октябрьском проспекте.

18 июня выравнивающий слой асфальта будут укладывать на левой половине дороги. В связи с ремонтными работами будут перекрыты улица Кузнецкая со стороны Октябрьской гостиницы и заезд на улицу Свердлова. В качестве объезда можно использовать улицы Льва Толстого и Гоголя. Остановку «Летний сад» в этот день перенесут к дому № 28 на Октябрьском проспекте.