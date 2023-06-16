Выездная диспансеризация пройдёт в Великих Луках 17 июня
Выездную диспансеризацию организуют на площади Ленина в Великих Луках 17 июня с 10:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Великолучане смогут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные», — отметили в комитете.
Также в одном из мобильных ФАПов будет представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.
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