Выездная диспансеризация пройдёт в Великих Луках 17 июня

15:22, 16 июня 2023, ПАИ

Выездную диспансеризацию организуют на площади Ленина в Великих Луках 17 июня с 10:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Великолучане смогут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные», — отметили в комитете.

Также в одном из мобильных ФАПов будет представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.