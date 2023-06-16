Прокурор Великих Лук лично задержал грабителя

13:46, 16 июня 2023, ПАИ

Прокурор Великих Лук Роман Хотченков лично задержал грабителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Роман Хотченков стал свидетелем преступления, когда поздним вечером возвращался домой со службы.

«Великолучанин на глазах у прокурора вырвал сумку с имуществом из рук прохожего и сбежал. Инцидент произошел поздним вечером 13 июня 2023 года недалеко от городской прокуратуры, у дома № 42 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Прокурор отправился на поиски злоумышленника и нашёл его в одном из дворов города и лично задержал грабителя», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в прокуратуре города. Грабителю грозит до четырёх лет тюрьмы.