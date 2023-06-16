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Экономика

Конкурента НСПК можно создать за пару лет – Герман Греф

В России могут создать конкурента Национальной системе платёжных карт (НСПК) – оператору карты «Мир». Это может произойти за два года, заявил глава кредитной организации Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме журналистам, пишет РИА Новости.

Фото: Сбербанк России

14 июня представители крупных банков страны рассказали, что обсуждается создание конкурента карте «Мир». Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина 15 июня подчеркнула, что создавать конкурента для карты «Мир» – устаревший вариант. По её словам, конкурентная борьба идёт именно между разными методами платежей. При этом, подчеркнула глава ЦБ, если банки изъявят желание создать такую структуру, ЦБ не будет против.

«Если на это будет позитивная реакция со стороны, в первую очередь, Центрального банка, это можно сделать постепенно в течение пары лет точно», – отметил Герман Греф. Он добавил, что НСПК создал национальную платежную систему за год.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.

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