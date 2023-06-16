«Экопром» начнёт вывозить отходы ещё из одной деревни в Невельском районе

14:34, 16 июня 2023, ПАИ

Новый населённый пункт появился в графике вывоза ТКО в Невельском районе, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня всё больше и больше людей осознают важность сохранения чистоты и экологичности окружающей среды. Независимо от того, где мы живём, в городе или деревне, чистота и забота о природе должны стать нашим приоритетом. Проблема вывоза отходов стоит особенно остро в глубинке, где нет крупных социальных структур», — написали в «Мехуборке».

Также там отметили, что отсутствие системы управления отходами ведёт к накоплению мусора, что может привести к различным негативным последствиям. Крайне важно на местном уровне решать вопросы, связанные с вывозом отходов даже из самых маленьких населённых пунктов. Это позволит поддерживать территорию в санитарном и экологическом порядке.

Теперь мусор и прочие бытовые отходы начнут вывозить из деревни Лобачево Ивановской волости Невельского района, в которой находится 22 дома и проживает около 50 человек.

С 17 июня 2023 года филиал ООО «Экопром» будет осуществлять вывоз ТКО из указанной деревни в первую и третью субботу месяца. Способ сбора отходов: мешковой. Место сбора: вдоль дороги.