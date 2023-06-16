До +31 градуса ожидается в Псковской области 17 июня
До +31 градуса ожидается в Псковской области 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На территории региона прогнозируют переменную облачность без осадков. Будет дуть ветер северо-восточных и восточных направлений 2-7 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +6 до +11 градусов, а днём – от +26 до +31.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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