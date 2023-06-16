Вера Емельянова вручила паспорта активистам «Движения Первых»

15:10, 16 июня 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила паспорта гражданина Российской Федерации активистам регионального отделения «Движения Первых» в рамках всероссийского проекта «Мы – граждане России». Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Мероприятие прошло в правительстве Псковской области.

Проект «Мы – граждане России» стал постоянно действующим и реализуется Российским движением детей и молодёжи при поддержке Министерства внутренних дел РФ, в рамках которого вручение паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста, проходит в торжественной обстановке и становится запоминающимся событием.