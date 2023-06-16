Двух мужчин осудили за избиение и кражу денег у женщины в Острове

15:49, 16 июня 2023, ПАИ

Двух жителей Островского района осудили за грабеж. Преступление произошло 27 декабря 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчины, находясь в отделении банка в Острове, увидели, как женщина сняла деньги в банкомате. Затем они начали преследовать её. В тёмном переулке один из них сбил женщину с ног и ударил её четыре раза кулаком по голове. Второй подельник сорвал с плеча потерпевшей сумку, в которой находились деньги. После этого мужчины скрылись с места преступления. Ущерб оценили в более чем 18 тысяч рублей.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Каждому из мужчин назначили наказание в виде четырёх лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, а также денежную компенсацию за моральный вред.