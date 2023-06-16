Марина Гаращенко поделилась впечатлениями от участия в ПМЭФ

16:45, 16 июня 2023, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре правительства региона рассказала, какие впечатления у неё остались от участия в XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы с большим удовольствием посетили мероприятия форума. Основная тема – лекарственная безопасность. За последний период времени вопрос лекарственного обеспечения очень часто обсуждают на многих площадках. С утра до вечера были секции, посвящённые лекарственной безопасности во всех направлениях», – рассказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что самым важным мероприятием на ПМЭФ была пленарная сессия, которая касалась национальной лекарственной политики. Как уточнила Марина Гаращенко, участниками сессии стали все ведущие лица в этом направлении.

«Был интересный ролик, как наша наука работает с практикой, какие у нас разработки, – отметила Марина Гаращенко. – Мы понимаем, что наши препараты эффективны, безопасны. Сегодня наше фармацевтическое производство и наука идут вместе. Мы будем постепенно получать все необходимые лекарственные препараты, в том числе для лечения орфанных заболеваний».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.