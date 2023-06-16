Правительство Псковской области и РСПП договорились о расширении сотрудничества

16:33, 16 июня 2023, ПАИ

Третий день работы делегации Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начался с заключения соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Региональным союзом промышленников и предпринимателей Псковской области (РСПП ПО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, президент РСПП Александр Шохин и руководитель регионального союза Александр Козловский.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области отделение РСПП объединяет 55 предприятий и областные власти активно с ними сотрудничают по самым разным направлениям.

«Я рассчитываю, что это соглашение предоставит возможность продолжить работу по открытому взаимодействию бизнеса и власти, развитию экономики региона, реализации социально-экономических проектов», — сказал губернатор.

Соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата Псковской области. Стороны договорились о совместных усилиях в инициировании и продвижении общественно значимых, инфраструктурных, инвестиционных проектов, а также проектов комплексного развития территории области. Кроме того, соглашением закреплена договоренность о взаимодействии в реализации Стратегии социально-экономического развития региона, развитии инвестиционного потенциала.

Особое внимание — к сохранению и развитию кадрового потенциала региона. Речь идёт о содействии развитию системы охраны труда, внедрению в Псковской области элементов национальной системы квалификаций Российской Федерации, а также о внедрении на промышленных предприятиях Псковской области современных технологических процессов, направленных на повышение производительности труда.

«Мы предполагаем, что соглашение — это развитие, начало нового витка взаимодействия, и мы рассчитываем на долгосрочное позитивное сотрудничество», — сказал глава РСПП.