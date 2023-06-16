Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство Псковской области и РСПП договорились о расширении сотрудничества

Третий день работы делегации Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начался с заключения соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Региональным союзом промышленников и предпринимателей Псковской области (РСПП ПО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, президент РСПП Александр Шохин и руководитель регионального союза Александр Козловский.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области отделение РСПП объединяет 55 предприятий и областные власти активно с ними сотрудничают по самым разным направлениям.

«Я рассчитываю, что это соглашение предоставит возможность продолжить работу по открытому взаимодействию бизнеса и власти, развитию экономики региона, реализации социально-экономических проектов», — сказал губернатор.

Соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата Псковской области. Стороны договорились о совместных усилиях в инициировании и продвижении общественно значимых, инфраструктурных, инвестиционных проектов, а также проектов комплексного развития территории области. Кроме того, соглашением закреплена договоренность о взаимодействии в реализации Стратегии социально-экономического развития региона, развитии инвестиционного потенциала.

Особое внимание — к сохранению и развитию кадрового потенциала региона. Речь идёт о содействии развитию системы охраны труда, внедрению в Псковской области элементов национальной системы квалификаций Российской Федерации, а также о внедрении на промышленных предприятиях Псковской области современных технологических процессов, направленных на повышение производительности труда.

«Мы предполагаем, что соглашение — это развитие, начало нового витка взаимодействия, и мы рассчитываем на долгосрочное позитивное сотрудничество», — сказал глава РСПП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 июня 2023

Новый автомобиль поступил для медиков Новоржевского поста
16 июня 2023

Сад Памяти благоустраивают в Бежаницах
16 июня 2023

В эфир вышел 117-й выпуск «Псковского телеграма»
16 июня 2023

17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ
16 июня 2023

Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
16 июня 2023

Запуск национальной платформы киберзащиты анонсировал Сбер
16 июня 2023

Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году
16 июня 2023

В трёх районах Псковской области идут дорожные работы в рамках адресной программы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...