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На базе ПсковГУ появится региональный учебный центр по аттестации кадров индустрии гостеприимства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках третьего дня Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, направленных на развитие кадрового потенциала Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Так, документ о стратегическом партнёрстве заключён между правительством Псковской области, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Псковским государственным университетом.

Цель достигнутых договоренностей — развитие взаимодействия в образовательной и научно-исследовательской отраслях. Соглашение также направлено на обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе интеграции научной, образовательной и производственной деятельности, повышение качества управления образованием, обмен лучшими практиками деятельности ПсковГУ и образовательных организаций.

Высшую школу экономики и ПсковГУ связывают несколько лет интенсивной работы по выстраиванию новой системы подготовки магистров педагогического направления. С прошлого учебного года реализуется совместная образовательная программа, которая направлена на подготовку кадрового резерва подготовки управленческого состава для системы среднего общего образования Псковской области.

Соглашение с ООО «Кронвелл менеджмент» подразумевает создание на базе ПсковГУ Регионального учебного центра по аттестации кадров индустрии гостеприимства. Кроме того, стороны договорились о совместной разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в сфере индустрии гостеприимства, организации в университете деятельности по дополнительным профессиональным программам для работников данного направления.

«В рамках ПМЭФ мы подписали несколько соглашений, нацеленных на подготовку кадров. Например, сотрудничество с Высшей школой экономики продолжается уже несколько лет и достаточно успешно. Мы рассчитываем, что это абсолютно предметное соглашение даст новый виток для повышения качества образования с учетом актуальных потребностей экономики Псковской области и позволит ПсковГУ выпускать квалифицированных специалистов, которые будут востребованы для экономики региона. В свою очередь уверен, что накопленный практический опыт «Кронвелла», который входит в топ-5 российских компаний, которые занимаются управлением и подготовкой управленческих кадров в сфере гостиприимства, поможет нам совершенствовать подготовку кадров для обеспечения высокого качества сервиса», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что в регионе уже реализуется и будет реализовано несколько крупных проектов сферы гостеприимства. В этом году инвестор сдает пятизвездочную гостиницу. На 2024 — 2025 года запланирована сдача еще нескольких гостиничных комплексов. «Крайне важно, чтобы к моменту сдачи объектов, там работали подготовленные, профессиональные кадры, которые соответствовали лучшим мировым стандартам и могли на должном уровне принимать гостей», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями с мероприятия ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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