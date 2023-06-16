Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Герман Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода

Глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума представил результаты опроса бизнеса, проведённого накануне форума. Опрос показал, что беспрецедентно тяжёлый период российская экономика прошла лучше всех ожиданий.

Фото: Сбербанк России

«Мы потеряли в прошлом году всего-навсего 2,1 процентных пункта ВВП. И такого прогноза не делал, пожалуй, самый смелый аналитик», – сказал Герман Греф.

Представители бизнеса отмечают, что в этот период времени абсолютно профессионально сработала команда Правительства РФ, Центробанка, а также и сам бизнес, который проявил чудеса изобретательности в решении логистических задач и переориентации экспортных потоков, заметил глава Сбера.

«Очень быстро были найдены решения по возмещению уходящих традиционных поставщиков с российского рынка и покупки уходящих компаний», – подчеркнул он.

По его словам, Правительство РФ вовремя приняло важнейшие решения, благодаря которым целый ряд важных отраслей не очень почувствовали серьёзные структурные изменения.

«Главный удар был нацелен на финансовый сектор, он пришёлся по финансовому сектору. Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизма валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки. Это всё привело к созданию очень мягкого компенсаторного механизма внутри экономики, который компенсировал произошедший мощный удар», – добавил глава Сбера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 июня 2023

Новый автомобиль поступил для медиков Новоржевского поста
16 июня 2023

Сад Памяти благоустраивают в Бежаницах
16 июня 2023

В эфир вышел 117-й выпуск «Псковского телеграма»
16 июня 2023

17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ
16 июня 2023

Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
16 июня 2023

Запуск национальной платформы киберзащиты анонсировал Сбер
16 июня 2023

Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году
16 июня 2023

В трёх районах Псковской области идут дорожные работы в рамках адресной программы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...