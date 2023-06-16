Герман Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода

16:22, 16 июня 2023, ПАИ

Глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума представил результаты опроса бизнеса, проведённого накануне форума. Опрос показал, что беспрецедентно тяжёлый период российская экономика прошла лучше всех ожиданий.

«Мы потеряли в прошлом году всего-навсего 2,1 процентных пункта ВВП. И такого прогноза не делал, пожалуй, самый смелый аналитик», – сказал Герман Греф.

Представители бизнеса отмечают, что в этот период времени абсолютно профессионально сработала команда Правительства РФ, Центробанка, а также и сам бизнес, который проявил чудеса изобретательности в решении логистических задач и переориентации экспортных потоков, заметил глава Сбера.

«Очень быстро были найдены решения по возмещению уходящих традиционных поставщиков с российского рынка и покупки уходящих компаний», – подчеркнул он.

По его словам, Правительство РФ вовремя приняло важнейшие решения, благодаря которым целый ряд важных отраслей не очень почувствовали серьёзные структурные изменения.

«Главный удар был нацелен на финансовый сектор, он пришёлся по финансовому сектору. Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизма валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки. Это всё привело к созданию очень мягкого компенсаторного механизма внутри экономики, который компенсировал произошедший мощный удар», – добавил глава Сбера.