В трёх районах Псковской области идут дорожные работы в рамках адресной программы

17:05, 16 июня 2023, ПАИ

Продолжаются дорожные работы в Псковской области в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия». Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

В Псковском районе завершаются работы на дороге Быстроникольское – Черская (от 2 километра 600 метров до 5 километра 550 метров). На отдельных участках специалисты выполнили устройство основания из щебня с фамом, а также обновили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по укреплению обочин.

В Красногородском районе выполнены работы по устройству выравнивающего и верхних слоев асфальтобетонного покрытия на дороге Красногородск – Саурово – Дорохи (от 1 километра до 3 километра 460 метров).

В Великолукском районе дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия на дороге Мартьяново – Поречье. В нормативное состояние приводится участок с 8 километра 100 метров до 14 километра.