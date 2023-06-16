Летние тренировки для детей и взрослых организуют тренеры клуба «С-Фитнес»

17:09, 16 июня 2023, ПАИ

Летние тренировки для детей и взрослых организуют тренеры клуба «С-Фитнес».

Этим летом каждую субботу в 11:00 на площадке возле ТЦ «Сфера» проходят мероприятия с угощениями и подарками.

Мероприятия бесплатные, но требуется предварительная запись. Записаться можно у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба «ВКонтакте»: https://vk.com/s_fitness_pskov.

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