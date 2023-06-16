Летние тренировки для детей и взрослых организуют тренеры клуба «С-Фитнес»
Летние тренировки для детей и взрослых организуют тренеры клуба «С-Фитнес».
Этим летом каждую субботу в 11:00 на площадке возле ТЦ «Сфера» проходят мероприятия с угощениями и подарками.
Мероприятия бесплатные, но требуется предварительная запись. Записаться можно у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба «ВКонтакте»: https://vk.com/s_fitness_pskov.
Реклама.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 июня 2023
Второе место заняли пограничники Псковской области на чемпионате органов ФСБ России в СЗФО