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Общество

Запуск национальной платформы киберзащиты анонсировал Сбер

Национальную платформу киберзащиты создадут в России. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Газета.ru».

Станислав Кузнецов подчеркнул, что платформа разрабатывается для противодействия телефонным мошенникам. Зампредседателя правления Сбера напомнил, что дискуссию, которая посвящена этому вопросу, в Сбере начали обсуждать на форуме кибербезопасности, который прошёл в Екатеринбурге. Там это предложение и было поддержано.

Фото: Сбербанк России

Станислав Кузнецов рассказал, что сейчас специалисты проводят консультации по тем вопросам, как следует построить эту платформу, какая будет архитектура. По словам эксперта, Сбер в этом вопросе поддерживает большое количество кредитных организаций. «Это Роскомнадзор и другие регуляторы, поэтому вопрос создания платформы — вопрос только лишь времени», — добавил зампред правления Сбера.

Станислав Кузнецов отметил, что Сбербанк не против обмениваться разработками с государственными структурами и рынком. Он обратил внимание, что, по его мнению, будущую платформу создадут под руководством государства.

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