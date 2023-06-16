Еженедельно Сбер помогает задерживать по 30-40 киберпреступников

17:33, 16 июня 2023, ПАИ

Служба безопасности Сбера предоставляет информацию в правоохранительные органы и тем самым помогает задерживать 30-40 киберпреступников еженедельно. Об этом рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ, пишет ТАСС.

Он отметил, что за неделю в компании происходит три – пять DDoS-атак.

«Мы анализируем и атаки на наших партнеров, можем ли мы им чем-то помочь, и подводим итоги взаимодействия наших структур кибербезопасности с коллегами из правоохранительных органов. Обычно цифра преступников, которые задерживаются при использовании информации от нашей службы безопасности и кибербезопасности, составляет 30-40 преступников в неделю», — подчеркнул Станислав Кузнецов.

Станислав Кузнецов уточнил, что уже больше 140 мошеннических сценариев описал Сбер. Он также добавил, что одним из новых случаев является то, что, когда гражданам звонят по телефону мошенники, их «толкают» на террористические акты.

«Важно, что, если позавчера воровали, вчера стали воровать и принуждать брать кредиты. А сегодня, кроме этих направлений, мы видим попытки завладеть недвижимостью и толкнуть на террористические акты — это вот новое явление», — сказал Станислав Кузнецов.

Он также заметил, что пока установлено только несколько десятков фактов, «но мы стали свидетелями, когда мошенники по телефону принуждали наших граждан совершать террористические акты, связанные с поджогом административных зданий, военкоматов, банковских учреждений. Такие факты не просто были — они, к сожалению, были даже несколько дней назад».