Прощание с бывшим деканом филфака ПсковГУ пройдёт 18 июня

17:51, 16 июня 2023, ПАИ

Прощание с бывшим деканом филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) Людмилой Холод пройдёт у городского морга в 10:00 18 июня, а также на Родинском кладбище в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Напомним, Людмила Холод с 1963 года работала в Псковском государственном педагогическом институте, с 1984 по 2008 год являлась деканом филологического факультета. Преподаватель ушла из жизни сегодня ночью.