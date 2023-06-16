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Общество

Прощание с бывшим деканом филфака ПсковГУ пройдёт 18 июня

Прощание с бывшим деканом филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) Людмилой Холод пройдёт у городского морга в 10:00 18 июня, а также на Родинском кладбище в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Напомним, Людмила Холод с 1963 года работала в Псковском государственном педагогическом институте, с 1984 по 2008 год являлась деканом филологического факультета. Преподаватель ушла из жизни сегодня ночью. 

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