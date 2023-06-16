Прощание с бывшим деканом филфака ПсковГУ пройдёт 18 июня
Прощание с бывшим деканом филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) Людмилой Холод пройдёт у городского морга в 10:00 18 июня, а также на Родинском кладбище в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
Напомним, Людмила Холод с 1963 года работала в Псковском государственном педагогическом институте, с 1984 по 2008 год являлась деканом филологического факультета. Преподаватель ушла из жизни сегодня ночью.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 июня 2023
Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру