Санаторий «Голубые озера» получит региональную субсидию на развитие инфраструктуры

17:40, 16 июня 2023, ПАИ

Санаторий «Голубые озера» получит более 1,5 млн рублей по программе предоставления грантов в виде субсидий из областного бюджета в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Всего на конкурс поступило более 40 заявок по различным направлениям на развитие туристической инфраструктуры Псковской области. От профсоюзов участниками конкурса выступили УОиО «Алоль» и ЛПУ «Санаторий «Голубые озера», было подано четыре заявки по благоустройству пляжей, спортивных площадок и приобретению туристического оборудования. Гранты будут реализованы до конца этого года.

«Для нас, безусловно, важна такая сильная поддержка развития туристической отрасли в регионе. Наши учреждения, санатории и базы отдыха, некоммерческие. Мы не извлекаем прибыль, все средства от реализации путёвок идут на самообеспечение, ремонты и реализацию льготных программ для жителей области. Поэтому помощь в приобретении оборудования для ещё более комфортного и разнообразного отдыха туристов от правительства Псковской области – большое подспорье», – прокомментировал результаты конкурса председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.