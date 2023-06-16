Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Санаторий «Голубые озера» получит региональную субсидию на развитие инфраструктуры

Санаторий «Голубые озера» получит более 1,5 млн рублей по программе предоставления грантов в виде субсидий из областного бюджета в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Всего на конкурс поступило более 40 заявок по различным направлениям на развитие туристической инфраструктуры Псковской области. От профсоюзов участниками конкурса выступили УОиО «Алоль» и ЛПУ «Санаторий «Голубые озера», было подано четыре заявки по благоустройству пляжей, спортивных площадок и приобретению туристического оборудования. Гранты будут реализованы до конца этого года.

«Для нас, безусловно, важна такая сильная поддержка развития туристической отрасли в регионе. Наши учреждения, санатории и базы отдыха, некоммерческие. Мы не извлекаем прибыль, все средства от реализации путёвок идут на самообеспечение, ремонты и реализацию льготных программ для жителей области. Поэтому помощь в приобретении оборудования для ещё более комфортного и разнообразного отдыха туристов от правительства Псковской области – большое подспорье», – прокомментировал результаты конкурса председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 июня 2023

Новый автомобиль поступил для медиков Новоржевского поста
16 июня 2023

Сад Памяти благоустраивают в Бежаницах
16 июня 2023

В эфир вышел 117-й выпуск «Псковского телеграма»
16 июня 2023

17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ
16 июня 2023

Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
16 июня 2023

Запуск национальной платформы киберзащиты анонсировал Сбер
16 июня 2023

Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году
16 июня 2023

В трёх районах Псковской области идут дорожные работы в рамках адресной программы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...