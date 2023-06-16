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Общество

Доля Сбербанка в переводах по СБП достигла 75%

Доля Сбербанка в объёме всех переводов – входящих и исходящих – по Системе быстрых платежей (СБП) достигла 75 % от всего объёма между участниками рынка. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Фото: Сбербанк России

За последние два года система активно развивалась и набирала популярность среди пользователей, оборот в Сбере в месяц вырос в четыре раза, в день клиенты совершают около 200 млн переводов по СБП, отметил Кирилл Царев.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.

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