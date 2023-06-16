Сад Памяти благоустраивают в Бежаницах

19:20, 16 июня 2023, ПАИ

Сад Памяти благоустраивают в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Ещё одна общественная территория облагораживается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На данный момент в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству Сада Памяти: устанавливают ограждение и укладывают плитку на пешеходных дорожках.

В дальнейшем в саду будут поставлены урны и скамейки, отметили в газете.

На выполнение работ выделены средства на общую сумму 2 455 000 рулей. Из них 24 554 рублей - из регионального бюджета, остальные - из федерального.

Срок окончания работ - 1 июля.