Новый автомобиль поступил для медиков Новоржевского поста

19:49, 16 июня 2023, ПАИ

Новый автомобиль поступил в распоряжение Новоржевского поста «Псковской станции скорой медицинской помощи». Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

«Машину мы получили взамен автомобиля, который нам передавала Пушкиногорская межрайонная больница в 2019 году. Она оборудована на базе УАЗа, оснащение идентичное предыдущей серии. В комплекте имеется всё необходимое для оказания скорой медицинской помощи – аппарат ИВЛ, дефибриллятор. Комплект шин, акушерский и реанимационные наборы и другое оборудование», – рассказала старший фельдшер Галина Алексеева.

Она отметила, что в последнее время правительством Псковской области и региональным комитетом по здравоохранению уделяется большое внимание обновлению автопарка медицинских учреждений.

«У нашего поста четыре автомобиля, работаем по сменам. Самая «старая» машина теперь 2019 года выпуска. Но ездим мы много, часто обслуживаем выезды в соседних районах, выезжаем в Псков и Остров», – добавила Галина Алексеева.