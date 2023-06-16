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Происшествия

Восемь лет тюрьмы получил пскович за убийство отца

Восемь лет тюрьмы получил пскович за убийство отца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 3 декабря прошлого года мужчина и его отец совместно распивали алкоголь. В ходе застолья возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время конфликта сын схватил кухонный нож и дважды ударил отца в грудь и левое плечо. В результате ранения сердца потерпевший скончался на месте происшествия.

Доказательства, которые собрал следственный орган, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд вынес приговор, мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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