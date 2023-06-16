Эндокринолог предупредила о вреде оливкового масла

22:19, 16 июня 2023, ПАИ

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова сравнила влияние на организм подсолнечного и оливкового масел.

По словам специалиста, многие ошибочно считают оливковое масло более полезным. Однако оно содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ) — соединений, которые образуются при смешивании белков и жиров с сахарами.

Зухра Павлова отметила, что подсолнечное масло содержит в среднем 3,94 тысячи КПГ, а также много витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. В оливковом масле содержится 11,9 тысячи КПГ. Оно усваивается лучше других масел, но полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нём меньше.

«Напомню, что человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом в процессе жизнедеятельности», — приводит слова эндокринолога «Доктор Питер», пишет РИА Новости.

По мнению Зухры Павловой, активное использование только оливкового масла может навредить здоровью. Врач отметила, что от него есть польза, но злоупотреблять этим продуктом не стоит.