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Общество

Психолог назвал игру, которая поможет наладить детский сон

Чтобы ребёнок хорошо спал ночью, вечером с ним нужно играть в правильные игры. Об этом рассказал психолог, эксперт детского телеканала Михаил Хорс.

Лучшей игрой, по мнению специалиста, может стать укладывание игрушек спать: это актуально и для детей дошкольного возраста, и для младших школьников.

«Ребёнку предстоит испытать на себе роль родителя, который укладывает спать свои игрушки. Могут подойти и куклы, и собачки, и кораблики, и машинки, и роботы в зависимости от того, во что чаще всего он играет. Родителям тоже можно поучаствовать в игре, например вжиться в роль игрушки, немного капризничая, чтобы ребёнок проявил взрослую сознательность и, сымитировав своих маму и папу, сказал, что стоит лечь пораньше, потому что завтра рано вставать, нужно, чтобы глазки и ручки отдохнули», – сообщил Михаил Хорс, пишет «Газета.Ru».

Психолог отметил, что такая игра настраивает психику на сон, успокаивает после активного и энергичного дня.

«Это тот же самый механизм, как повторение лекции, объяснение её другому человеку. Наша психика лучше воспринимает информацию и новые навыки, когда мы их преподаём, учим других людей. Отдавая материал кому-то другому, мы лучше его усваиваем. После такой игры с объяснением информации игрушкам и укладыванием их спать ребёнок гораздо лучше поймёт ценность правильного отхода ко сну и здорового режима дня», – заключил эксперт.

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