Минюст расширил реестр иноагентов

23:24, 16 июня 2023, ПАИ

Министерство юстиции России включило режиссёра Виталия Манского* и псковского политика Льва Шлосберга* в реестр иностранных агентов, в перечень включены ещё три человека и две организации, сообщается на сайте ведомства.

«Шестнадцатого июня 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. В. Алексашенко*, В. В. Манский*, Ю. Б. Парамонова*, С. В. Прокопьева*, Л. М. Шлосберг*, информационный портал «Весьма»**, а также фонд «Свободная Якутия»**», – сообщает ведомство, пишет РИА Новости.

По данным Минюста, Виталий Манский* также выступал против специальной военной операции, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ и отождествлял РФ с нацистской Германией. Псковский политик Лев Шлосберг* также выступал против СВО.

Экономист Сергей Алексашенко*, в частности, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также он «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ». Проживает за пределами РФ, добавляет министерство.

Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева* выступали против проведения спецоперации. Юлия Парамонова также распространяла информацию, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Информационный портал «Весьма»** распространял фейки о Вооружённых силах России. Фонд «Свободная Якутия»** выступал «с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.