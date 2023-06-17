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Митрофан Навозник наступил по народному календарю

Память святителя Митрофана,  жившего в III–IV веках, почитают православные христиане 17 июня, пишет calend.ru.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенёс столицу из Рима в Византию и перевёл туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым патриархом Константинопольским. Скончался он в 326 году в возрасте 117 лет.

В народном прозвище Митрофана – Навозник – не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя – десять».

На Митрофана также окликали ветер – просили его прислать благодатные тёплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) – жди ненастья».

В народе также подмечали, что к Митрофану лён начинает расти в полную силу. «День тем силён, что вытягивает лён», – приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».
 

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