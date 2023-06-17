Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле

13:51, 17 июня 2023, ПАИ

Госдума в июле может принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.

«Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть», - сказал он.

Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это.

Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.