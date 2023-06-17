Псковичей приглашают на выставку «Изборский хоровод»

14:41, 17 июня 2023, ПАИ

Псковичей приглашают посетить выставку народного костюма «Изборский хоровод». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

«Друзья, лето продолжает радовать нас яркими солнечными днями! И чтобы сделать его ещё более запоминающимся, мы приглашаем вас на выставку «Изборский хоровод»!» –отметили в музее.

Выставка посвящена многообразию народного костюма, отражающего духовную и материальную культуру русского народа. Работает она с 9 июня по 30 сентября в выставочном зале Изборского музея по адресу Изборск, ул. Печорская, 37.

«Не упустите возможности узнать больше о красивых и уникальных народных костюмах из разных уголков России. Лучшим вариантом будет посетить эту выставку в составе сборной экскурсии. Они проводятся ежедневно в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00», — подчеркнули в музее.

Выставка народного костюма «Изборский хоровод» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 9 июня. Проект посвящён многообразию народных костюмов, отражающих духовную и материальную культуру русского народа. На выставке посетители могут увидеть несколько десятков праздничных костюмов и ярких головных уборов из разных уголков России и узнать о культуре и особенностях народов, которые их носили. Выставка дополнена яркими произведениями живописи независимых художников, выпускниц Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина.

Фоторепортаж с открытия смотрите здесь.