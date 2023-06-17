В Роспотребнадзоре предсказали подъём заболеваемости коронавирусом

09:42, 17 июня 2023, ПАИ

Осенью в России ожидается подъём заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что он будет сильнее весеннего. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Весной, по её словам, в России проходил ранее спрогнозированный рост заболеваемости COVID-19, но он был «незаметным»: наблюдалось лёгкое течение, поэтому «люди зачастую не обращались к медикам». «Предполагаем, что осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует», – заявила глава РПН.

«Всё-таки мы надеемся, что наши изначальные предположения о том, что вирус ищет своё место в сезонности, реализовалось сегодня и он себя нашёл», – сказала Попова.