Мошенники оставили псковича без билета в кино

10:17, 17 июня 2023, ПАИ

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Пустошки и Псковского района стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам в последнее время звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов перечислить сбережения на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Другие пользователи Сети из Пскова и Великих Лук лишились денег при попытках приобретения билетов в кино и театр через интернет-сайты и социальные сети. У других возникли проблемы при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети: их тоже ввели в заблуждение нечистые на руку лица

В результате мошенники под различными предлогами завладели денежными средствами доверчивых людей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.