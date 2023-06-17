Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники оставили псковича без билета в кино

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Пустошки и Псковского района стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам в последнее время звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов перечислить сбережения на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Другие пользователи Сети из Пскова и Великих Лук лишились денег при попытках приобретения билетов в кино и театр через интернет-сайты и социальные сети. У других возникли проблемы при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети: их тоже ввели в заблуждение нечистые на руку лица

В результате мошенники под различными предлогами завладели денежными средствами доверчивых людей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июня 2023

Пожар произошел у заброшенного склада РАЙПО в Дно
17 июня 2023

Нетрезвый велосипедист угодил под колёса автомобиля в Псковском районе
17 июня 2023

Камеры видеонаблюдения запечатлели ночное ДТП в центре Пскова
17 июня 2023

Микроавтобус столкнулся с лосем под Псковом
16 июня 2023

Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе в Порховском районе
16 июня 2023

Три гранаты и мину обнаружили в Псковском районе
16 июня 2023

Прокурор Великих Лук лично задержал грабителя
16 июня 2023

В Великолукском районе выявили бешеную енотовидную собаку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...